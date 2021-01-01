زيلينسكي يهنئ الأوكرانيين بقدوم العام الجديد

دعا الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في خطابه الذي نشره، أمس الخميس، بمناسبة العام الجديد، سكان دونباس وشبه جزيرة القرم إلى "البقاء مع أوكرانيا".

وقال زيلينسكي: "أعلم أنكم تنتظروننا لنحو ساعة تقريبًا للاحتفال بالعام الجديد معًا. كعائلة واحدة كشعب واحد كدولة واحدة. دونباس وشبه جزيرة القرم، أعيدوا عقارب الساعة إلى الوراء، وكونوا معنا".

ووفقا له، فإن جمهورية لوغانسك ودونيتسك وشبه جزيرة القرم "يعيشون في زمن مختلف".

وفي شهر أيار/مايو الماضي أعلن زيلينسكي، أنه مستعد للمشاركة في المفاوضات بشأن النزاع الدائر شرقي أوكرانيا، في دونباس، دون أي شروط مسبقة، لكن بعد انتهاء وباء فيروس كورونا.

واعتمدت الدول المشاركة في "رباعية نورماندي" خلال قمتها الأولى، على مدى الأعوام الثلاثة، التي عقدت في باريس، يوم 9 كانون الأول/ ديسمبر عام 2019، بيانا مشتركا حيث اتفقت على عقد اجتماع بعد أربعة أشهر في برلين، من أجل مواصلة العمل على تسوية الوضع في دونباس.

وشدد البيان على أن اتفاقيات مينسك تظل بمثابة الأساس للعمل في "صيغة نورماندي"، ونص البيان على فصل القوات قبل حلول نهاية آذار/ مارس عام 2020 في ثلاثة مواقع جديدة في دونباس. كذلك دعا القادة إلى ضمان وقف إطلاق النار في دونباس قبل حلول نهاية العام.