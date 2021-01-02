الجيش الإيراني: لن نفرق في أي حرب بين القواعد الأمريكية والدول المستضيفة لها

أكد قائد القوات الجوية بالحرس الثوري الإيراني، علي حاجي زاده، أن بلاده لن تفرق بين أي حرب محتملة ضد القواعد الأمريكية في المنطقة والدول المحتضنة لها، لافتا إلى استعداد بلاده لدعم كل من يواجه إسرئيل، بما في ذلك الدعم الصاروخي.

وقال حاجي زاده، حسبما نقلت عنه وكالة "تسنيم"، اليوم السبت: "لا فرق لدينا في أي حرب محتملة بين القواعد الأمريكية، والدول المحتضنة لها"، مضيفا أن "إيران ستقدم الدعم لمن يواجه إسرائيل بالمنطقة، ويشمل هذا الدعم الصاروخي".

وأضاف أن "كل ما تراه من القوة الصاروخية في غزة ولبنان يتم بدعم من إيران.. وتستخدم الصواريخ اليوم في فلسطين بدلا من الحجارة".

وتابع أن "هذه القدرة الصاروخية غير قابلة للتفاوض ومن الخطأ أن يسعى أي شخص في التفاوض على هذه الأرض".

وكان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، قد أفاد على حسابه الرسمي بـ"تويتر"، اليوم السبت، بأن معلومات استخباراتية من العراق تشير إلى أن عملاء إسرائيليين يخططون لشن هجمات ضد قوات أمريكية بالمنطقة، لجر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى حرب ضد طهران.

وحذر ظريف ترامب من الانجرار إلى الحرب، قائلا "ستؤدي أي هجمات إلى نتائج عكسية بشكل سيء، خاصة ضد أصدقائك المقربين".

وفي وقت سابق، نشرت القيادة المركزية للجيش الأمريكي في وقت سابق صورا تظهر تحليق قاذفات تابعة له من طراز بي-52، ترافقها مقاتلات سعودية، حلقت فوق أجواء منطقة الخليج العربي لساعات ضمن مهمة لاستعراض القوة، قبل العودة مرة أخرى إلى الأراضي الأمريكية، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز".

وذكرت الصحيفة الأمريكية أن طلعات القاذفات فوق الخليج العربي هدفها "ردع إيران ووكلائها عن تنفيذ هجمات ضد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، مع ارتفاع لهجة التهديد ما بين الطرفين"، خاصة بعد اغتيال العالم في مجال الطاقة النووية محسن فخري زاده مؤخرا، واغتيال القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في غارة أمريكية في بغداد بداية العام الجاري.