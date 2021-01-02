"اللقاحات لا علاقة لها بالسياسة"... روسيا مستعدة لبدء تجارب لقاحات كورونا في أوكرانيا

قال المدير التنفيذي لصندوق الاستثمارات المباشرة الروسية، كيريل دمترييف، إن الصندوق مستعد لبدء التجارب السريرية للقاح المجمع من إنتاج مركز غاماليا وشركة أسترا زينيكا في أوكرانيا.

موسكو- سبوتنيك. وقال في تصريح لمحطة "روسيا 1"، "بالطبع نحن مستعدون لتسليم تقنياتنا للإنتاج في أوكرانيا وبدء التجارب الفنية للقاح أسترازينيكا و"سبوتنيك V" بأوكرانيا، ونحن مستعدون للتعاون مع أوكرانيا بكل صورة ممكنة لإيماننا بأن اللقاحات لا علاقة لها بالسياسة".

وكان صندوق الاستثمار المباشر الروسي ، أعلن يوم الخميس الماضي أنه يواصل العمل مع المنظمين الهنغاريين بشأن الموافقة على لقاح فيروس كورونا "سبوتنيك V" ، وأن الصندوق جاهز لتزويد اللقاح بالكمية المطلوبة في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار 2021.

وقالوا في صندوق الاستثمار المباشر الروسي، لوكالة "سبوتنيك"، إن: "هنغاريا تلقت بالفعل الدفعة الأولى من اللقاح في 28 ديسمبر/كانون الأول، ونحن مستعدون لتزويد اللقاح بالكمية المطلوبة الكاملة في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار".

وأضاف الصندوق: "صندوق الاستثمار المباشر الروسي، يعمل مع المنظمين بشأن الموافقة على اللقاح في هنغاريا".