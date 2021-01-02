مسلحون يقتلون أكثر من 50 مدنيا قرب الحدود مع مالي 

قال مصدر عسكري في الجيش المالي إن نحو 58 مدنيا قتلوا في هجوم مسلح نفذه مسلحون مجهولون، اليوم السبت، غربي النيجر، في وقت لم تحسم فيه النيجر نتائج انتخابات الرئاسة.

نواكشوط- سبوتنيك . وأضاف المصدر في تصريح لـ" سبوتنيك " أن الهجوم الذي وقع في قرية تشومبانغ القريبة من الحدود المالية ، ونفذه مسلحون مجهولون، خلف نحو 58 قتيلا".

وأكد أنه "تم تشديد المراقبة الأمنية على الحدود بين مالي والنيجر تحسبا لأي هجوم آخر".

وأوضح المصدر أن المسلحين "وجهوا في الأسابيع الأخيرة تهديدات لسكان القرى الحدودية بين البلدين، مالي والنيجر، من أجل دعم المجموعات الجهادية والوقوف في وجه الدولة".