مالي... انفجار عبوة ناسفة عند مرور دورية عسكرية

أعلن الجيش المالي، اليوم الخميس، أن عبوة ناسفة انفجرت صباح اليوم، عند مرور دورية عسكرية على متنها جنود ماليين من المشاركين في القوة المشتركة الأفريقية "جي 5" في منطقة بولكيسي قرب الحدود مع بوركينافاسو.

نواكشوط - سبوتنيك. وأشار بيان الجيش، إلى أن الحادث الذي وقع على بعد 300 متر شمال مخيم القوة الأفريقية المشتركة عند مدخل قرية بولكيسي، لم يتسبب في وقوع إصابات بين القوات المسلحة المالية أو أي أضرار مادية.

وأكد البيان أن البحث جار للعثور على مرتكبي هذا الهجوم.

أعلنت الرئاسة الفرنسية (الإليزيه)، مساء الاثنين الماضي، مقتل 3 جنود فرنسيين في مالي، إثر استهداف مركبتهم بعبوة ناسفة، خلال عملية أمنية في منطقة همبوري جنوب البلاد.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان رسمي: "تعرضت مدرعة جنود فرنسيين لانفجار بعبوة ناسفة مزروعة خلال قيامهم بعملية في منطقة همبوري، ما أدى إلى مقتل 3 جنود".

وأضافت الرئاسة الفرنسية أن رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون علم بتأثر شديد بمقتل 3 جنود هذا الصباح في مالي.

وأكد ماكرون "عزم فرنسا استكمال محاربة الإرهاب في منطقة الساحل مثنيا على شجاعة الجنود الفرنسيين المتواجدين هناك"، وفقا لبيان الإليزيه.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن رئيس أركان الجيوش الفرنسية الجنرال، فرانسوا لوكوانتر، أن بلاده تفكر "بجدية" في سحب قواتها من منطقة الساحل الأفريقي.