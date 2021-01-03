"الإصبع على الزناد"... وزير إسرائيلي يدعو إلى الاستعداد لإيران وتفكيك مشروعه

دعا وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، اليوم الأحد، إلى "الاستعداد لإيران وأن يكون الإصبع على الزناد".

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، "كان"، عن شتاينتس، تأكيده على ضرورة أن "يكون أي اتفاق مستقبلي مع إيران أفضل من السابق، بالإضافة إلى أن يهدف الاتفاق إلى تفكيك المشروع النووي الإيراني وليس تجميده".

שר האנרגיה יובל שטייניץ ל-@golan_aryeh: "אם יהיה הסכם עתידי עם איראן הוא יהיה צריך להיות משופר בהרבה. הוא לא צריך להקפיא את התוכנית האיראנית, אלא לפרק אותה. בלחץ המתאים אפשר להשיג את זה לתמיד"#הבוקרהזה — כאן חדשות (@kann_news) January 3, 2021

يأتي ذلك في وقت يتأهب الجيش الإسرائيلي، لهجوم إيراني، انطلاقا من دولة ثالثة، هي اليمن أو العراق. ونقلت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية، عن مصادر عسكرية لم تسمها، إن "الجيش الإسرائيلي أجرى تقييمات حيال إمكانية "تفعيل" إيران قوات موالية لها في دول "الدائرة الثانية"، من أجل شن هجوم على إسرائيل بصواريخ أو بطائرات بدون طيار".

وكشفت القناة أن تدريبات أجراها الجيش لمحاكاة تعرض إسرائيل لهجمات من العراق أو اليمن، عبر الصواريخ أو الطائرات المسيرة أو وسائل أخرى يتم تشغيلها عن بعد، مضيفة أنه "في الجيش الإسرائيلي يعتقدون أن الإيرانيين يستعدون لمثل هذه العملية في الوقت الحالي، وأن ميليشياتهم في العراق واليمن قد تنفذ عمليات انطلاقا من أراضيهم ضد إسرائيل".

ويصادف اليوم الأحد، الذكرى الأولى لاغتيال القائد السابق لفيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في غارة أمريكية بالعاصمة العراقية بغداد في الثالث من يناير/كانون الثاني 2020.