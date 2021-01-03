"ذكرى اغتيال قاسم سليماني"... قائد الحرس الثوري يوجه رسالة إلى مقاتلي فيلق القدس

أكد القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم الأحد، أن "مقاتلي فيلق القدس، سيقربون تاريخ الاستكبار من نهايته".

وفي رسالة وجهها إلى قائد فيلق القدس، العميد إسماعيل قاآني، أشاد اللواء سلامي، "بإخلاصه وروحه الطاهرة وقلبه السليم وأفكاره وقيادته المميزة والشجاعة التي جعلت هذه القوة في مستوى جديد من الجهاد العظيم ضد نظام الهيمنة وأذنابه"، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

واعتبر "وجود قائد قوة القدس الزاخر بالقيم المعنوية والثورية بشارة لصفحات مشرقة من التقدم في جبهة المقاومة وإيجاد تحرك جديد في مسار الصحوة الإسلامية".

وحيّا القائد العام للحرس الثوري، روح القائد الراحل الفريق الحاج قاسم سليماني، الذي "آلم وأحزن فراقه قلوبنا جميعا وسيضمن دمه المقدس سقوط الاستكبار العالمي وتحرر مظلومي ومستضعفي العالم"، مؤكدا أن المقاتلين بلا حدود في قوة القدس تحت القيادة المقتدرة والخالصة للعميد قاآني سيقرّبون تاريخ الاستكبار من نهايته".

وقتل قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، مع أبو مهدي المهندس القيادي في الحشد الشعبي العراقي، في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، في غارة أمريكية استهدفت موكبهما بالقرب من مطار بغداد.