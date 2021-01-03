مفاجأة تتعلق بهوية مستوطنة إسرائيلية رشقها فلسطينيون بالحجارة

وفي وقت سابق اليوم أصيبت إسرائيلية في أواخر الثلاثينات من عمرها بجروح في رأسها بعدما رشق فلسطينيون سيارتها بالحجارة قرب مدخل مستوطنة "حلميش" التابعة لمجلس بنيامين الاستيطاني قرب محافظة رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية، وتم نقلها إلى مستشفى "شيبا" قرب تل أبيب.

وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية إن قوات من الجيش الإسرائيلي تلاحق المشتبه بهم في عملية رشق المستوطنة بالحجارة، مشيرة إلى تقارير فلسطينية تفيد بتنفيذ الجيش عدة اعتقالات في قرية دير نظام الفلسطينية القريبة من موقع الحادث.

وكشفت القناة أن الإسرائيلية المصابة هي "رفاكا" زوجة "جيكي (يعقوف) تايتل"، المعروف إعلاميا في إسرائيل باسم "الإرهابي اليهودي"، بعد قتله فلسطينيين إثنين وتورطه في سلسلة من الأعمال الإرهابية ضد الفلسطينيين.

وفي سبتمبر/أيلول 2013 قضت المحكمة المركزية بالقدس بالسجن المؤبد مدتين إضافة إلى السجن 30 سنة أخرى بحق "تايتل".

واستبعد أقارب لـ"رفاكا" أن يكون رشقها بالحجارة جاء كعمل انتقامي لكونها زوجة "تايتل"، بحسب المصدر ذاته.

وتشهد الضفة الغربية أعمال عنف متبادلة بين مستوطنين وفلسطينيين، تزايدت وتيرتها بعد مصرع المستوطن "أهوفيا سنداك" من جماعة "شباب التلال" المتطرفة، بعد انقلاب سيارة كان يستقلها هو و4 من رفاقه لدى مطاردة الشرطة الإسرائيلية لهم على خلفية رشقهم سيارات فلسطينية بالحجارة.

ومنذ ذلك الوقت ينظم مستوطنون تظاهرات متواصلة في مدينة القدس، احتجاجا على مصرع المستوطن الشاب وللمطالبة بإسناد التحقيق في مقتله إلى جهة مستقلة.

وشهدت احتجاجات المستوطنين اعتداءات متكررة على سيارات فلسطينية تمر مصادفة قرب تظاهراتهم، بحسب "تايمز أوف إسرائيل"، التي قالت إن 25 هجوما وقع ضد فلسطينيين منذ مصرع المستوطن.