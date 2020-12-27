شرطي إسرائيلي يطبق وضعية "جورج فلويد" على متظاهر... فيديو

نشرت قناة إسرائيلية، مقطع فيديو يوثق وضع شرطي ركبته على رقبة أحد المتظاهرين، وهي الوضعية ذاتها التي سبق أن استخدمها شرطي أمريكي وقادت إلى وفاة المتظاهر جورج فلويد.

وبحسب قناة "كان" الرسمية، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 13 متظاهرا من اليهود المتشددين (الحريديم)، كانوا يحتجون في مدينة بني باراك قرب تل أبيب (وسط) على اعتقال شاب (20 عاما) من طلاب المدارس الدينية بتهمة التهرب من الخدمة العسكرية.

واندلعت مواجهات بين الشرطة والمحتجين أسفرت عن إصابة شرطي نتيجة لرميه بحجر في وجهه، بحسب المصدر ذاته.

وقالت الشرطة في بيان إن المعتقلين متهمين بـ "خرق القانون والنظام العام بعدما أغلقوا محاور رئيسية ومخالفة تعليمات عناصر الشرطة، ورمي الحجارة في كل اتجاه، حيث أصيب شرطي في وجهه وتطلب العلاج الطبي في المكان".

وأظهر مقطع مصور قيام عناصر الشرطة بإخلاء المحتجين الذين أغلقوا الطرقات بالقوة، فيما جثا أحدهم بإحد ركبتيه على رقبة متظاهر، في مشهد يعيد إلى الأذهان حادث وفاة الأمريكي ذي البشرة السمراء جورج فلويد في مايو/آيار الماضي.

ويرفض المتدينون اليهود الخدمة في الجيش الإسرائيلي، ويطالبون بالتفرغ لدراسة التوراة والتعاليم الدينية.