أعضاء جمهوريون يطالبون الكونغرس الأمريكي بالمصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية

قالت وكالة "رويترز" إن أربعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين دعوا، اليوم الأحد، في بيان، الكونغرس الأمريكي إلى المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي وفاز بها الديمقراطي جو بايدن.

ونقلت الوكالة أن البيان الذي وقع عليه الأعضاء الأربعة، (سوزان كولينز وليزا موركوفسكي وبيل كاسيدي وميت رومني)، جاء فيه: "قال الناخبون كلمتهم، ويجب على الكونغرس الآن الوفاء بمسؤوليته في التصديق على نتائج الانتخابات".

كما وقع البيان أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون جو مانشين ومارك وآرنر وجين شاهين وماجي حسن وديك ديربان. كما وقعه العضو المستقل أنجوس كينغ.

من جهته قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، إنه سيحضر الاحتجاجات في العاصمة واشنطن يوم 6 يناير/ كانون الثاني، تزامنا مع تصديق الكونغرس على تصويت الهيئة الانتخابية لإعلان فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.

وشارك ترامب مقطع فيديو على "تويتر" يشجع فيه أنصاره على الاحتجاج على نتائج انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني وقال إنه سيكون هناك. جلسة الكونجرس المشتركة لفرز الأصوات الانتخابية هي إجراء روتيني وتمثل الخطوة الأخيرة في التأكيد على فوز بايدن.

ولا يزال ترامب يرفض التنازل عن السباق ويواصل تقديم مزاعم لا أساس لها حول تزوير الأصوات، والتي رفضتها باستمرار محاكم الولايات والمحاكم الفيدرالية وكذلك وزارة العدل.