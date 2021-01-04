بريطانيا... أول دولة في العالم تستخدم لقاح "أسترازينيكا" ضد فيروس كورونا

تبدأ بريطانيا اليوم الإثنين، عملية التطعيم باستخدام اللقاح المضاد لمرض كوفيد-19، من مجموعة أدوية "أسترازينيكا" وجامعة أوكسفورد، وبالتالي ستكون أول دولة في العالم تقدم على استخدام هذا اللقاح.

وما يميّز هذا اللّقاح (أسترا زينيكا- أكسفورد) أنّه، أقل تكلفة وسهل التخزين، حيث يمكن حفظه في براد عادي، مقارنة بلقاحي "موديرنا" و"فايزر- بيونتيك"، اللذين يحتاجان إلى درجات حرارة منخفضة (-70 درجة) للتخزين، وقد تم الترخيص لهما وتوزيعهما في دول عدة لاسيما في الولايات المتحدة. وفقا لوكالة "رويترز".

وأوصت السلطات البريطانية، بتوفير 100 مليون جرعة من لقاح "أسترا زينيكا- أكسفورد"، حيث ستتلقى ستة مستشفيات في إنجلترا، حوالي 530 ألف جرعة من اللّقاح المتاح، ومن المقرر بعد ذلك توسيع البرنامج في غضون أيام قليلة ليشمل عدة مئات من المواقع وتأمل الحكومة أن تقوم بتلقيح عشرات الملايين من الأشخاص في الأشهر القادمة. حسبما ذكرته وزارة الصحة البريطانية.

وقال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك: "يسعدني أن أطلق لقاح "أسترازينيكا- أكسفورد" الذي أتى نتيجة العلم البريطاني، وهذا يشكل تحولا في كفاحنا ضد هذا الفيروس الرهيب، وآمل أن يعيد الأمل للناس جميعا، بأن نهاية الجائحة باتت بمرأى منا". © REUTERS / Dado Ruvic وزير خارجية بريطانيا: نحن على بعد خطوة واحدة من نهاية كورونا