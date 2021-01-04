إعلام: علماء بريطانيون قلقون بشأن فاعلية اللقاحات مع سلالة جديدة لكورونا

قال عدد من العلماء البريطانيون، اليوم الاثنين، إنهم قلقون بشأن فاعلية اللقاحات الجديدة مع سلالة فيروس كورونا المستجد الجديدة.

ونقلت شبكة "آي تي في" البريطانية عن مستشار علمي للحكومة البريطانية، رفض الإفصاح عن هويته قوله: "هناك علماء قلقون لأنهم ليسوا على ثقة كاملة من أن لقاحات كوفيد-19 ستعمل بكفاءة وفاعلية في الحماية من سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد ظهرت في جنوب أفريقيا".

وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك في وقت سابق اليوم الاثنين إنه يشعر بقلق بالغ من السلالة الجديدة.

ولم ترد خدمة الصحة العامة في إنجلترا على اتصالات من وكالة "رويترز"، تطلب التعليق على هذا التقرير.

وقالت الشبكة البريطانية "وفقا لما ذكره أحد المستشارين العلميين للحكومة، سبب شعور مات هانكوك بالقلق البالغ من سلالة كوفيد-19 الجديدة في جنوب أفريقيا أنهم ليسوا متأكدين من أن اللقاحات ستكون بذات الفاعلية في الوقاية منها مثلما هي فعالة في الوقاية من السلالة (الجديدة) في بريطانيا".

واكتشفت بريطانيا وجنوب أفريقيا سلالتين جديدتين من فيروس كورونا المستجد مؤخرا تسببتا في انتشار متسارع للعدوى بالمرض.

وقال علماء إن السلالة الجديدة التي ظهرت في جنوب أفريقيا مختلفة عن السلالات المنتشرة في بريطانيا، لأنها شهدت عدة تحورات وطفرات في بروتين مهم يستخدمه الفيروس لإصابة الخلايا البشرية.

كما تم ربط تلك السلالة الجديدة بوجود تركيز أكبر لجزيئات الفيروس في أجسام المرضى وهو ما قد يساهم في معدلات أعلى من انتشار المرض.