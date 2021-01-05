كوريا الجنوبية تعتزم إرسال وفد لإيران للتفاوض حول إطلاق سراح الناقلة المحتجزة

تعتزم كوريا الجنوبية إرسال وفد لإيران للمطالبة بإطلاق سراح الناقلة الكورية التي أعلن عن احتجاز الحرس الثوري الإيراني لها أمس الاثنين قرب مضيق هرمز.

القاهرة- سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء الكورية (يونهاب)، اليوم الثلاثاء، نقلا عن متحدث وزارة الخارجية أن: "وفدا يترأسه المدير العام لدائرة الشرق الأوسط وأفريقيا، سوف يجري إرساله لإيران في أقرب وقت ممكن ضمن مساعي حل المسألة عبر المفاوضات الثنائية مع الجانب الإيراني".

ولفتت إلى أن النائب الأول لوزير الخارجية، تشوي جونغ - كون، والذي سيزور طهران أوائل الأسبوع المقبل في زيارة مخطط لها من قبل للتباحث حول أزمة الأموال الإيرانية المجمدة لدى كوريا جراء العقوبات الاقتصادية الأميركية، سوف يتطرق لمسألة السفينة المحتجزة.

وأعلنت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية أمس الاثنين، أنها أرسلت وحدة مكافحة القرصنة إلى المياه القريبة من مضيق هرمز بسبب احتجاز إيران ناقلة نفط.

وأعلن الحرس الثوري أمس احتجاز ناقلة نفط ترفع علم كوريا الجنوبية، مشيرا الى أن ذلك تم على خلفية مخالفتها "القوانين البيئية البحرية".

وتم توقيف طاقم السفينة المؤلف من كوريين وإندونيسيين وفيتناميين وآخرين من ميانمار، وفق البيان الذي لم يحدد عددهم أو تفاصيل بشأنهم.

وأوضح الحرس الثوري أن توقيف السفينة جاء بناء لطلب من المنظمة البحرية لمحافظة هرمز كان الواقعة في جنوب إيران والمطلة على مضيق هرمز، وبناء لإشارة من المدعي العام في المحافظة.