إيران تكشف سبب احتجاز الناقلة الكورية الجنوبية في مضيق هرمز

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن "توقيف طهران لناقلة نفط ترفع علم كوريا الجنوبية في مياه الخليج استند لأمر قضائي ولدوافع فنية بحتة بسبب تلويثها للمياه".

طهران- سبوتنيك . وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، في بيان له، "وفقا للتقارير الأولية من السلطات المحلية، فإن توقيف النقالة الكورية تقني بحت، وتم نقل الناقلة إلى ميناء إيراني للتحقيق في الانتهاك وتلويثها البحر وقد تم ذلك بأمر قضائي".

وأضاف زاده "أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كغيرها من الدول، حساسة تجاه مثل هذه الانتهاكات، وخاصة تلوث البيئة البحرية، لذا فهي تتصدى لمثل هذه الأمور في إطار القانون"، مشيرا إلى أن "هذه الحالة ليست استثنائية وقد حدثت في حالات مماثلة في إيران ودول أخرى وسيتم الإعلان عن تفاصيل احتجاز الناقلة لاحقًا".

وأعلنت كوريا الجنوبية، في وقت سابق، "إرسال إحدى سفنها الحربية لمضيق هرمز"، بعد احتجاز إيران لسفينة ترفع علمها بدعوى تلويث البيئة.

وأفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، بأن "الحكومة طالبت بالإفراج المبكر عن الناقلة كوريا كيمي". ونقلت عن متحدث للخارجية أن 5 كوريين هم بين طاقم السفينة البالغ 20 فردا. وبينت أن وزارة الدفاع أعلنت إرسال "السفينة تشوي يونغ من وحدة تشونغاي" العاملة جنوب ميناء مسقط، ومن المقرر أن تصل غدا الثلاثاء.

وكانت إيران قد أعلنت، صباح اليوم، إيقاف سفينة ترفع علم كوريا الجنوبية بدعوى تلويثها للبيئة في منطقة الخليج. وقال مصدر مطلع في هيئة الموانئ والشحن الإيرانية للتلفزيون الرسمي الإيراني، إنه "تم توقيف سفينة في الخليج الفارسي ترفع علم كوريا الجنوبية، بسبب تلوث بيئي، وتم توجيهها إلى أحد الموانئ الإيرانية للتحقيق في الانتهاك".

كما كشفت البحرية الإيرانية، تفاصيل جديدة بشأن السفينة التي ترفع علم كوريا الجنوبية وأوقفتها في منطقة الخليج، بدعوى تلويثها للبيئة". وقالت وكالة "فارس" الإيرانية، إن "السفينة التي أوقفها الحرس الثوري الإيراني في الخليج، كانت متجهة من ميناء الجبيل بالسعودية إلى كوريا الجنوبية ومحملة بـ 7200 طن من الإيثانول".

من جانبها، قالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، إن "الطاقم الأجنبي المحتجز من كوريا وإندونيسيا وفيتنام وميانمار"، مشيرة إلى أنه تم رصد تحرك السفينة إلى داخل المياه الإقليمية الإيرانية في بندر عباس".