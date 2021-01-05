اليابان تعلق على قرار إيران رفع تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 ٪

أعربت الحكومة اليابانية اليوم الثلاثاء، عن قلقها البالغ إزاء قرار إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 20٪ حسبما أفاد أمين عام مجلس الوزراء كاتسونوبو كاتو.

وقال كاتو لوكالة "سبوتنيك": نعرب عن قلقنا الجاد ونحث إيران على الالتزام ببنود الاتفاق النووي والامتناع عن الأعمال التي من شأنها تقويض أحكامه.

وأعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، اليوم الثلاثاء، أن إيران خصبت اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة في منشآتها النووية في فوردو.

ونقلت قناة "إيرين" التلفزيونية عن كمالوندي قوله: في حوالي الساعة السابعة مساء الاثنين، وصلنا إلى نسبة التخصيب عشرين بالمائة".

وفي وقت سابق أفاد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، أن بلاده بدأت تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة في مجمع فوردو النووي.

ومن جانبها وصفت الولايات المتحدة هذا القرار بأنه محاولة للابتزاز النووي، وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية طلب عدم الكشف عن هويته إن تخصيب إيران لليورانيوم بنسبة 20% في موقع فوردو، محاولة واضحة لزيادة حملتها للابتزاز النووي، وهي محاولة ستستمر بالفشل"، حسبما أفادت وكالة "رويترز".