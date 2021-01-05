أمريكا تفرض عقوبات على 12 شركة إيرانية وأخرى صينية

فرضت الولايات المتحدة عقوبات، اليوم الثلاثاء، على مورد صيني لأقطاب الجرافيت لإيران، و12 منتجا إيرانيا للصلب، و3 وكلاء مبيعات في الخارج لشركة تعدين إيرانية كبرى قابضة.

واشنطن- سبوتنيك. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيانها إن قطاع المعادن الإيراني يعد "مصدر دخل مهم للنظام الإيراني، فهو يدر ثروة لقادته الفاسدين ويمول مجموعة من الأنشطة الشائنة".

وأوضحت الوزارة أن هذه الأنشطة تشمل "انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها، ودعم الجماعات الإرهابية الأجنبية، ومجموعة متنوعة من انتهاكات حقوق الإنسان، في الداخل والخارج".

في الصين، استهدفت العقوبات شركة "كايفنغ بينغمي نيو كربون ماتريلز تكنولوجي"، والمتخصصة في تصنيع مواد الكربون، التي تعد عنصرا رئيسيا في إنتاج الصلب.

يتبع...