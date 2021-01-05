الصحة العالمية: "خيبة أمل كبيرة" لعدم سماح الصين بدخول المحققين الدوليين حتى الآن

أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، عن شعوره "بخيبة أمل كبيرة" لأن الصين لم تسمح بعد بدخول فريق من الخبراء الدوليين للتحقيق في أصول فيروس كورونا.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس خلال مؤتمر صحفي في جنيف: "علمنا اليوم أن المسؤولين الصينيين لم ينتهوا بعد من التصاريح اللازمة لوصول الفريق إلى الصين"، وفقا لما نقلت وكالة "رويترز".

وأضاف المدير العام للمنظمة الدولية: "لقد كنت على اتصال بكبار المسؤولين الصينيين وأوضحت مرة أخرى أن المهمة هي أولوية لمنظمة الصحة العالمية".

وتابع:

أشعر بخيبة أمل كبيرة من هذه الأخبار، بالنظر إلى أن عضوين قد بدآ رحلتهما بالفعل وأن آخرين لم يتمكنوا من السفر في اللحظة الأخيرة. لقد تم التأكيد لي أن الصين تسرع الإجراءات لدخول الفريق في أقرب وقت ممكن.

تعمل منظمة الصحة العالمية منذ شهور على إرسال فريق من الخبراء الدوليين، بما في ذلك علماء الأوبئة والمتخصصين في صحة الحيوان، إلى الصين للمساعدة في التحقيق في الأصل الحيواني لوباء فيروس كورونا المستجد وكيفية انتقاله إلى البشر لأول مرة.

لكن المهمة حساسة، ولم تؤكد منظمة الصحة العالمية ولا الصين حتى الآن موعد انطلاقها على وجه التحديد، حيث ألمحت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إلى أنها ستتم خلال الأسبوع الأول من شهر يناير/ كانون الثاني، بحسب وكالة "فرانس برس".

وقال مدير الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، مايكل رايان، في إفادة يوم الثلاثاء، إن المشكلة تكمن في نقص تصاريح التأشيرات، مشددا على أن تيدروس أوضح خلال مناقشاته مع المسؤولين الصينيين "الطبيعة الحرجة للغاية لهذا الأمر".

وتم اكتشاف المرض لأول مرة في مدينة ووهان بوسط الصين، أواخر عام 2019، قبل أن يتسرب خارج حدود الصين لإحداث فوضى عالمية، مما تسبب في وفاة أكثر من 1.8 مليون شخص وانهيارات اقتصادية.