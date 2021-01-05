رئيسة وزراء اسكتلندا: ترامب غير مرحب به في بلادنا في ظل الإغلاق

حذرت رئيسة وزراء اسكتلندا، نيكولا ستورغن، اليوم الثلاثاء، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من زيارة البلاد، في ظل الإغلاق الساري في المقاطعة البريطانية بعد تقارير صحفية عن زيارة محتملة في نهاية ولايته.

ووفقا لصحيفة "صنداي بوست" الاسكتلندية، فإن ستورغن قالت خلال مؤتمر صحفي: "ليست لدي فكرة عن خطط سفر دونالد ترامب“، عدا عن أنها تأمل "أن يكون مشروعه في المستقبل القريب هو مغادرة البيت الأبيض".

وأضافت: "لكن في الوقت الحالي لا نسمح للناس بالمجيء إلى اسكتلندا، باستثناء الزيارات الضرورية" بعد تشديد تدابير الإغلاق منذ يوم الإثنين.

وتابعت ستورغن:

إن هذا ينطبق عليه كما ينطبق على أي شخص آخر.. والمجيء للعب الغولف هو سبب لا أعتبره ضروريًا.

وأكدت الصحيفة أن مطار بريستويك في شرق اسكتلندا أخطِر بأن طائرة بوينغ 757 يستخدمها الرئيس الأمريكي ستصل، في 19 يناير/كانون الثاني، في اليوم السابق لتنصيب خلفه الديمقراطي جو بايدن.

وتحدثت الصحيفة عن نشاط مكثف في هذا المطار للطائرات العسكرية الأمريكية، التي قيل إنها قامت بمهمة استطلاعية في منتجع ترامب تورنبيري، وهو واحد من منتجعين يملكهما ترامب في اسكتلندا.

وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قد أعلن، أمس الإثنين، فرض إغلاق جديد بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا المتحور الأسرع انتقالا.

وقال جونسون في خطاب تلبفزيوني:

يجب أن ندخل في إغلاق وطني جديد وهو أمر صعب لكنه كاف لاحتواء الفيروس المتحور.. هذا يعني أن الحكومة تطلب مرة أخرى من السكان البقاء في المنزل.

وأعلن أنه سيتم إغلاق جميع المدارس والجامعات واستمرار التعليم عن بعد حتى منتصف فبراير/شباط المقبل، كما يجب على جميع المطاعم والحانات وأماكن الضيافة الأخرى إغلاق أبوابها اعتبارا من الغد، في حين أن المطاعم ستكون قادرة على بيع الطعام للتسليم أو الوجبات الجاهزة دون بيع الكحول، داعيا المواطنين إلى اتباع القواعد الجديدة.