ترامب يحظر المعاملات المالية مع الأشخاص المسيطرين على 8 تطبيقات دفع صينية

حظر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، المعاملات المالية مع الأشخاص الذين يتحكمون بـ8 تطبيقات دفع عبر الهاتف المحمول صينية، بحسب نص مرسوم ترامب.

موسكو - سبوتنيك. وسيدخل المرسوم حيز التنفيذ بعد 45 يوما، أي في 19 فبراير/شباط، أي حوالي شهر بعد مغادرته منصب الرئيس.



وقد برر ترامب هذه التدابير بالتهديد للأمن الوطني للدولة.

وفي سياق منفصل، أعلن وزير المالية الأمريكي، ستيفن منوتشين، اليوم، خلال حديثه عبر الهاتف مع رئيسة بورصة نيويورك ستيسي كانينغهام، عدم موافقته على قرار بورصة نيويورك بمواصلة التجارة بأسهم وأوراق الشركات الصينية الثلاثة الكبرى، بحسب ما نقلته قناة "سي إن بي سي" مع الإشارة إلى مصدر مطلع.

وكانت بورصة نيويورك قد أعلنت سابقا أنها غيرت رأيها بشأن شطب مقدمي خدمة الهاتف النقال الثلاثة الكبار في الصين "تشاينا تيليكوم"، "تشاينا موبايل" و"تشاينا يونيكوم" بعد إجراءها مشاورات مع الجهات التنظيمية.