إصابات كورونا تفتك بالولايات المتحدة وتتخطى عتبة الـ 21 مليونا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، التي تلخص بيانات واردة من السلطات الفدرالية والمحلية، بالإضافة إلى وسائل الإعلام وغيرها من مصادر علنية أخرى، أن إجمالي الإصابات بمرض فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الولايات المتحدة تجاوز الـ21 مليون.

ووفقا لإحصاء الجامعة، ارتفع عدد حالات الإصابة في الولايات المتحدة إلى 21 مليون و36 ألف و174 حالة، بإجمالي 357067 حالة وفاة.

وأشارت الجامعة إلى، وفاة أكثر من 3900 بكورونا خلال 24 ساعة في حصيلة قياسية جديدة في الولايات المتحدة.

ومن الجدير بالذكر، أن الولايات المتحدة تعد في صدارة دول العالم من حيث تعداد حالات الإصابة والوفيات.

توزيع أكثر من 17 مليون جرعة لقاح

في سياق منفصل، قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إنه تم تطعيم أربعة ملايين و836469 شخصا في البلاد بالجرعة الأولى من لقاحات كوفيد-19 حتى صباح أمس الثلاثاء، كما تم توزيع 17 مليونا و20575 جرعة.



وأضافت أن تلك الأرقام تشمل لقاحي كل من شركة موديرنا وتحالف فايزر-بوينتك، وأن أرقام التطعيم والتوزيع كانت حتى الساعة التاسعة صباح الثلاثاء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.