الحرس الثوري يحذر... لا يمكن السيطرة على غضب قواتنا البحرية في مياه الخليج

أكد القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، اليوم الأربعاء، أن طهران "عازمة بقوة على حفظ أمن الخليج".

وقال اللواء، حسين سلامي، في كلمه له، إن بلاده "تعمل بجد لضمان أمن الخليج"، مشددا في الوقت نفسه، على أن "أي خطأ بالحسابات سيواجه بتكتيكات عسكرية جديدة"، وذلك حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وحذر قائد الحرس الثوري، "العدو من ارتكاب أي خطأ في الحسابات ضد إيران"، وقال إنه "لا يمكن السيطرة على غضب قواتنا البحرية في مياه الخليج في أي مواجهة عن قرب مع العدو". وأكد سلامي، أن "إيران ستجبر العدو على الاستسلام ولن يتمكن من إخضاع قواتنا في أي مواجهة"، وقال إن "أيدي قواتنا على الزناد ونحن مستعدون دوما لساحة الحرب".

وكان قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، خلال جولة تفقدية بجزيرة أبو موسى، أكد أن "طهران سترد بحزم على أي عمل عدائي ضدها"، وذلك في ظل المخاوف الإيرانية من ضربة أمريكية محتملة ضدها.

وتابع: "لقد أظهرنا من خلال العمل أننا سنرد على أي عمل عدائي يقوم به العدو ضدنا بضربة مماثلة وحاسمة"، مشددا "لقد أثبتنا مرات عديدة أننا لا نترك أي تهديد أو عدوان من قبل الأعداء دون رد".

وتوعدت وزارة الخارجية الإيرانية، "أمريكا وإسرائيل بالرد الساحق على كل من يقترب من الخطوط الحمراء التي رسمتها طهران".

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، "نحن واثقون من الرد على أي إجراء أمريكي ومستعدون لأي سيناريو"، مشددا على أن "إيران لن تتساهل في ما يخص أمنها القومي ومصالحها الوطنية". وأضاف أن "إسرائيل تدرك أن إيران سترد بشكل ساحق في حال اقترابها من خطوطها الحمراء"، مشيرا إلى أن "بعض التقارير بشأن التشكيلات العسكرية الأمريكية في المنطقة استعدادا للحرب واقعي، وبعضها ضجة إعلامية".