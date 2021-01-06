تسجيل
12:44 GMT06 يناير/ كانون الثاني 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    تداعيات قصف القاعدة العسكرية الأمريكية عين الأسد في العراق، 13 يناير 2019

    الحرس الثوري الإيراني يكشف عن "صفعتين" تلقتهما أمريكا وثالثة قادمة

    © AP Photo / Ali Abdul Hassan
    العالم
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104405/47/1044054722_0:107:1280:827_1200x675_80_0_0_820fbcb18a99a94ea3c44d46f0308002.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202101061047719757-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%B5%D9%81%D8%B9%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89-%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9/

    كشف قائد قوة "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، العميد إسماعيل قاآني، عن "صفعتين" تلقتهما أمريكا في العام الفائت وتحدث عن صفعة أخرى قريبة، ردا على اغتيال قاسم سليماني.

    واعتبر القائد الإيراني في تصريحاته التي أدلى بها، اليوم الأربعاء، أن من يريد أن يكون "رجل ميدان ومقاومة" يجب أن يكون أولا "رجل المقاومة في الصراع مع النفس"، مبينا إلى أن قاسم سليماني كان على هذا المنوال وأصبح "بطلا في الصراع الداخلي مع النفس ومن ثم تجلت هذه البطولة الداخلية في خارج الحدود وأينما اقتضى الأمر"، على حد وصفه.

    © AP Photo / U.S. Army 4th infantry Division-HO
    الجيش الإيراني يتحدث عن قائد كان سبب الانتصار في الحرب مع صدام حسين
    وأشار قائد قوة "القدس" إلى أن "الأعداء والخبثاء الذين يقفون أمام جبهة المقاومة الإسلامية يجب أن يعلموا بأن إحدى أكبر نقائصهم هو عدم فهمهم".

    وبين القائد الإيراني أن الأمريكيين قد أشعلوا في الأعوام العشرين الأخيرة في الفترة التي دعوا فيها إلى وجود قطب واحد والتي ظنوا فيها أنهم قادرون على فعل كل شيء ولا يمكن لأحد إيقافهم، لكنهم تلقوا الهزائم مرارا "إن الأمريكيين شرعوا بالحرب أولا في أفغانستان وهزموا هنالك وفي مرحلة أخرى هزموا في العراق في أسوا وضع".

    واعتبر قاآني أن الإدارة الأمريكية بعد تلقيها الهزائم لجأت لتحشيد عناصر في العالم حيث "قاموا بتنظيمهم بتمويل من أنظمة خبيثة كالسعودية وبمخططات جهات إجرامية كالكيان الصهيوني إلا أنهم هزموا هذه المرة أيضا"، بحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

    وكشف القائد الإيراني عن وجود "صفعتين" قد تلقتهما الإدارة الأمريكية بعد اغتيال سليماني وأخرى قادمة، حيث قال: "إن الصفعة الأولى تمثلت بالتشييع المهيب للقائد الشهيد سليماني وكانت الصفعة الثانية الهجوم على القاعدة الأمريكية (قاعدة عين الأسد) وستكون الصفعة التالية هي التغلب بالبرمجيات الإلكترونية على هيمنة الاستكبار الخاوية وهي قضية مهمة"، على حد وصفه.

    وشدد قاآني في تصريحاته على أن "هيمنة أمريكا يجب أن تُكسر" من خلال المسار الذي "انطلق وفي ظل المزيد من الجهود وتوجيهات سماحة قائد الثورة الإسلامية للنخب والشباب الإيرانيين"، على حد تعبيره.

    انظر أيضا:

    روسيا تطعم أول مليون مواطن بلقاح "سبوتنيك V"
    النجم الراحل حاتم علي "يتحدث بعد وفاته" ويتنبأ بمكان دفنه... فيديو
    رغد صدام حسين توجه "رسالة صوتية" إلى والدها والجيش والشعب العراقي
    "شبه شلل"... النجمة المصرية عبير أحمد تعاني من مرض نادر... فيديو
    الكلمات الدلالية:
    قاسم سليماني, الخليج, إيران, الحرس الثوري
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الممثل الأمريكي تشادويك بوسمان
    خسائر العام... مشاهير فارقونا في 2020
    قبل نهاية العام... ترامب والصفقات!
    قبل نهاية العام... ترامب والصفقات!
    وصفات سحرية لعلاج جفاف البشرة في الشتاء
    وصفات سحرية لعلاج جفاف البشرة في الشتاء
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك