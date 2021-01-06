تأجيل مهرجان "كان" السينمائي بسبب كورونا

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان "كان" السينمائي الدولي، اليوم الأربعاء، تأجيل المهرجان عن الموعد المخطط له بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وأوضحت وكالة "فرانس برس" أن أكبر مهرجان سينمائي في العالم، سيتم تأجيله إلى وقت لاحق في صيف هذا العام، بدلا من موعده المعتاد في مايو/أيار، بسبب أزمة "كوفيد 19".

ونقلت الوكالة عن المتحدثة باسم المهرجان الذي كان مقررا إقامته في الفترة من 11 إلى 22 مايو/أيار: "بالتأكيد سيقام المهرجان خلال عام 2021، لكن قد يتم تأجيل موعده بين نهاية يونيو/حزيران أو نهاية يوليو/تموز".

تم إلغاء المهرجان العام الماضي، بينما استمرت الأحداث الأوروبية المنافسة في برلين والبندقية، تحت قيود صحية صارمة.

وقالت المتحدثة باسم "كان" إن "المنظمين لا يزالون بحاجة إلى بعض الوقت لتقييم الوضع في بداية العام، قبل اتخاذ قرار نهائي".

قال مهرجان برلين السينمائي، الذي ينطلق عادة في فبراير/شباط، الشهر الماضي إنه سيقام نسخة هذا العام على مرحلتين، الأولى عبارة عن عرض عبر الإنترنت لمتخصصي الصناعة في مارس/آذار، ثم الحدث عام في يونيو/حزيران.

في عام 2019، تم منح السعفة الذهبية في مهرجان "كان" للفيلم الكوري الجنوبي "باراسايت" (المتطفل) للمخرج بونغ جوون هو، والذي فاز بعد ذلك بأول جائزة أوسكار لأفضل فيلم عن فيلم غير إنجليزي في حفل توزيع جوائز أكاديمية هوليوود.

ويستقطب مهرجان كان حوالي 45 ألف شخص معتمدين رسميًا كل عام، منهم حوالي 4500 صحفي.

ويعد سوق الأفلام، الذي يقام جنبًا إلى جنب مع المنافسة الرئيسية، أكبر سوق في الصناعة للمنتجين والموزعين والمشترين والمبرمجين.