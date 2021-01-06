تعطيل جلسة المصادقة على الانتخابات الأمريكية بعد اقتحام مؤيدي ترامب للكونغرس

عطل الكونغرس الأمريكي، جلسته المشتركة للمصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بعد اقتحام مؤيدي ترامب لحرم مبنى الكابيتول.