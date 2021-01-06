بعد اقتحامهم الكونجرس.. ترامب يدعو أنصاره إلى الالتزام بالسلمية

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنصاره الذين اقتحموا مبنى الكونجرس مساء اليوم الأربعاء إلى الالتزام بالسلمية.

وفي تغريدة له على حسابه بموقع تويتر خاطب الرئيس الأمريكي أنصاره قائلا:" أرجوكم ادعموا شرطة إنفاذ القانون الخاصة بالكابيتول (مبنى الكونجرس).. فهم حقيقة بجانبنا.. وابقوا سلميين".

وتأتي دعوة ترامب في الوقت الذي اقتحمت فيه حشود من أنصاره الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونجرس.

Please support our Capitol Police and Law Enforcement. They are truly on the side of our Country. Stay peaceful! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

​وصعد أنصار الرئيس الأمريكي إلى الباحة الرئيسية ورفعوا أعلاما مناصرة لترامب، ورددوا هتافات رافضة لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكي التي أسفرت عن فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وإثر نجاح بعض أنصار ترامب في دخول المبنى، دعت شرطة الكونجرس أعضاء مجلس النواب إلى أن يأخذوا أقنعة الغاز من تحت مقاعدهم وأن يكونوا مستعدين لوضعها.