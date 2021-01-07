الصين تعلق على أحداث واشنطن

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون ينغ، اليوم الخميس، أن الصين تأمل باستعادة الاستقرار والأمن في الولايات المتحدة في أقرب وقت، وذلك عقب الاحتجاجات الواسعة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، في بيان على الموقع الرسمي للوزارة: "نحن واثقون من أن سكان الولايات المتحدة يأملون في الأمن والهدوء، خاصة وسط تفشي فيروس "كورونا" المستجد، كما نأمل أيضاً بأن يجد الأمريكيون السلام والاستقرار والأمن في أسرع وقت ممكن".

واقتحم أنصار الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، مبنى الكونغرس، والذين تجمعوا في واشنطن للتظاهر لدعمه، قاطعين الاجتماع الذي كان من المفترض أن يوافق على نتائج الانتخابات الماضية. واستخدم رجال إنفاذ القانون الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية.

ويُعتبر الديمقراطي جو بايدن الرئيس المنتخب بناءً على نتائج التصويت الأخير، لكن ترامب لا يعترف بالهزيمة.