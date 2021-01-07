بعد أحداث الكونغرس... بيلوسي تدعو إلى الإطاحة بترامب فورا قبل نهاية ولايته

دعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى إقالة الرئيس دونالد ترامب قبل نهاية فترة ولايته في 20 يناير.

وبحسب بيلوسي، التي تحدثت في مؤتمر صحفي، فإن ترامب ارتكب "أعمالا تخريبية" ويجب إزالته وفقا للتعديل الخامس والعشرين للدستور الأمريكي بشأن عدم قدرة الرئيس على أداء واجباته.

وقالت بيلوسي : "الرئيس الأمريكي شخص خطير للغاية ولا ينبغي أن يكون في منصبه. هذه هي الأولوية القصوى".

بموجب التعديل، إذا أعلن نائب الرئيس مايك بنس ومعظم أعضاء حكومة ترامب عدم أهليته، فسيصبح بنس يتصرف تلقائيًا كرئيس. وبعد ذلك تذهب القضية إلى الكونغرس. حتى إذا آخر الكونغرس اعتماد القرار، فإن بنس سيتصرف طوال فترة النظر فيه.

وكان المئات من المتظاهرين اقتحموا مبنى الكابيتول الأمريكي يوم الأربعاء خلال اجتماع الكونغرس للتصديق على أصوات المجمع الانتخابي، وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد شجع مؤيديه لحضور التجمعات التي تطعن في نتائج الانتخابات قبل وقت قصير من المشهد الفوضوي.

وبدأ المشاغبون في إسقاط الحواجز أمام مبنى الكابيتول وتجاوز ضباط الشرطة. ثم ركض أنصار ترامب على الدرج وطرقوا الأبواب بقوة وحاولوا دخول المبنى عبر النوافذ.

وبمجرد وصولهم إلى مبنى الكابيتول، بدأ المشاغبون في تحطيم النوافذ للدخول شاقين طريقهم إلى المبنى، وهم يصرخون "تحركوا تحركوا"، بحسب ما نقلته "صحيفة "واشنطن بوست".