فون دير لاين: طلبات الاتحاد الأوروبي للقاح كورونا كافية لجميع سكانه

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن دول الاتحاد الأوروبي يتوجب عليها شراء اللقاح ضد فيروس كورونا فقط من خلال المفاوضات الأوروبية.

بروكسل - سبوتنيك. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: "هناك طريقة واحدة فقط للمفاوضات وهي المشتركة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددها 27 دولة، ولا ينبغي لأي دولة أن تحيد عن ذلك وتجري مشاورات موازية".

وأضافت فون دير لاين: "بالنظر إلى مجموعة الطلبات الموجودة بالفعل، والتي تبلغ 2.3 مليار جرعة، فإن هذا أكثر من كافٍ لتطعيم جميع سكان الاتحاد الأوروبي".