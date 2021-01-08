خامنئي: نرفض دخول اللقاحات البريطانية والأمريكية لبلادنا

أعلن المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، اليوم الجمعة، حظر استيراد اللقاحات الأمريكية والبريطانية.

ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الجمعة، عن خامنئي "يحظر استيراد اللقاحات الأمريكية والبريطانية، أبلغت المسؤولين بذلك وأقوله علنا الآن"، بعد رصد وزارة الصحة الإيرانية أول حالة من فيروس كورونا المتحور الذي اكتشف للمرة الأولى في المملكة المتحدة.

وأوضح قائد الثورة الإسلامية الإيرانية أن اللقاح الفرنسي هو الآخر ليس لبلاده أي ثقة به أيضا، مشيرا إلى أن وفيات كورونا في بريطانيا وأمريكا تشكل فضيحة، وإرسالهم للقاحات محاولة لاختبارها على الشعوب.

وقال خامنئي:

إن أمريكا وبريطانيا تحاولان اختبار لقاحات كورونا على الشعوب.

وفي السياق نفسه، ذكر "راديو طهران"، اليوم الجمعة، أن خامنئي امتدح لقاح كورونا الذي أنتج في إيران، قائلا: اللقاح الذي تم تحضيره لكورونا يبعث على الفخر للجمهورية الإسلامية، والاختبارات الإنسانية للقاح كورونا والنتائج العلمية موفقة، حتى الآن.

سبق أن أعلنت إيران، الثلاثاء الماضي، رصد أول إصابة لديها بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا، والتي كانت قد ظهرت للمرة الأولى في بريطانيا الشهر الماضي.

وأعلن وزير الصحة سعيد نمكي، وفقا للتلفزيون الرسمي، أنه "تم اكتشاف أول حالة إصابة بكورونا البريطاني في إيران، وهي لمواطن إيراني تم نقله لأحد المستشفيات الخاصة"، وفق تعبيره.