إثيوبيا تعتقل زعيم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي و9 من أعضاء المجلس العسكري وتقتل 4 آخرين

وكانت قوات الدفاع الوطني الإثيوبية قد أعلنت، أمس الجمعة، عن اعتقال من وصفته بـ"‏القيادي والعقل المدبر للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، سبحت نغا، بإحدى الأنفاق بجبال تيغراي" حسب موقع "فانابك".

وفي تصريحات صحفية قال العميد تسفاي أيالو، رئيس إدارة نشر قوات الدفاع، إن قوات الدفاع تمكنت من القبض على زعيم والعقل المدبر ومؤسس جبهة تحرير تيغراي، سبحت نغا، والذي كان مختبأ بأحد الأنفاق الجبلية بإقليم تغراي شمال البلاد.

وأكد أيالو أنه تم إلقاء القبض على عدد من ضباط الجيش الإثيوبي المتمردين، الذين انضموا إلى قوات الجبهة.

ولفت رئيس إدارة نشر قوات الدفاع الإثيوبية إلى أن عملية القبض على "نغا" وعدد من الضباط شهدت تبادلا لإطلاق النار قتل فيه الحراسة الخاصة للمقبوض عليهم.

وبحسب تصريحات أيالوا، فقد تم القبض، بجانب سبحت نغا، على كل من المقدم صعادو ريتش، زوجة سبحات نيغا وطبيبة في مستشفى القوات المسلحة سابقا، ومتقاعدة فيما بعد، والعقيد كينفي تاديسي، والعقيد ماني قحسي، وهما من الضباط الإثيوبيين الذين وصفهم أيالو بالمتمردين، وأسغد جبر كيرستوس والذي لم يعرف منصبه حتي الآن وانضم إلي الجبهة قادما من وسط البلاد، وأما ألغانش ملس، زوجة اللواء هيلوم أرأيا الراحل، والتي بحسب أيالو توفيت نتيجة سقوطها من المنحدرات أثناء محاولتها الفرار من عملية التمشيط.

وكانت قوات الدفاع الإثيوبية كانت قد أعلنت أول أمس الخميس أنه تم القضاء على 4 من كبار قادة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وهم المتحدث السابق باسم الجبهة أنسيكوتور غيتاتشو، والمدير العام السابق لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإثيوبية، زيراي أسجدوم، ورئيس قناة "ديمتص وياني" أبيبي أسجدوم، ورئيس المكتب المالي الإقليمي دانيل أسفا.

فيما أكد رئيس إدارة نشر قوات الدفاع الإثيوبية بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية إلى أنهم نجحوا في الحملة ذاتها في اعتقال 9 من أعضاء المجلس العسكري، هم رئيس مجلس إقليم تيغراي السابق، كيدوسان نيغا، والرئيس السابق للمكتب الإقليمي للتنمية الحضرية ورئيس مكتب النقل بمدينة أديس أبابا، الدكتور سلمون كيدان، والرئيس التنفيذي السابق لجمعية إغاثة تيغراي تكلويني أسفا، والرئيس السابق لمكتب التجارة الإقليمي جبرمدهن تولدى، والرئيس السابق لمكتب النقل الإقليمي ولدى جورجيس ديستا، والسفير الإثيوبي السابق لدى السودان أبادي زيمو، والرئيس السابق لأكاديمية ميليس تيودروس هاجوس، والمستشار القانوني السابق لمجلس إقليم تيغراي مهيرت تكلاي، والرئيس السابق للممتلكات الإقليمية والمشتريات، بيرهان آدم محمد.