روحاني يؤكد رفض وزارة الصحة "اختبار لقاحات أجنبية لكورونا" على الإيرانيين

أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم السبت، أن "وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي رفضت طلب شركات أجنبية اختبار لقاح كورونا على المواطنين الإيرانيين".

وقال روحاني، خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، "إنه وفي ظل التعاون الجيد من قبل المواطنين والجهود المبذولة خلال الفترة الأخيرة، فقد انخفضت ولله الحمد أرقام المصابين بفيروس كورونا بنسبة 80 بالمائة والمتوفين بنسبة 70 بالمائة"، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

وأعرب روحاني عن أمله بأن "لا تدخل إيران الموجة الرابعة في كورونا"، مجددا التأكيد على "مواصلة الالتزام بالتوصيات الصحية مثل استخدام الكمامات وعدم إقامة التجمعات لأن ضعف الالتزام بأي منها سيهدر كل الجهود".

ولفت الرئيس الإيراني، إلى أن "بعض الشركات الأجنبية أرادت اختبار لقاح كورونا على مواطنينا"، مضيفا أن "وزارة الصحة اتخذت موقفا صائبا برفض هذا الطلب، وليعلم مواطنونا بأنهم سوف لن يكونوا موضع اختبار الشركات المصنعة للقاح".

وأكد روحاني، أن "شراء وتوفير اللقاح يعد من أولويات البلاد، قائلا: إن "توفر اللقاح لا يعني تجاهل البروتوكولات الصحية بل ينبغي مواصلة الالتزام بها عدة أشهر بعد ذلك لنرى نتيجة اللقاح".

وأعلنت إيران، أمس الجمعة، حظر استيراد لقاحي "فايزر ـ بيونتيك" الأمريكي و"أسترازينيكا- أكسفورد" البريطاني المضادين لفيروس كورونا.

وقال المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي، خلال كلمة متلفزة، إن استيراد اللقاحين الأمريكي والبريطاني "ممنوع"، وأضاف: "حقا لا أثق بهما (الولايات المتحدة وبريطانيا)، ففي بعض الأحيان يريدون اختبار لقاحاتهم في دول أخرى"، مشيرا لارتفاع وفيات كورونا في الدولتين.

وأعلنت إيران، يوم الثلاثاء الماضي، رصد أول إصابة لديها بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا، والتي كانت قد ظهرت للمرة الأولى في بريطانيا الشهر الماضي. وأعلن وزير الصحة سعيد نمكي، أنه "تم اكتشاف أول حالة إصابة بكورونا البريطاني في إيران، وهي لمواطن إيراني تم نقله لأحد المستشفيات الخاصة"، وفق تعبيره.