الصين تعتزم تشديد نظام الوقاية من الأمراض المعدية والسيطرة عليها

أعلنت السلطات الصينية، عزمها تعزيز عملية مراجعة قانون الوقاية من الأمراض المعدية والسيطرة عليها، مشيرة في الوقت ذاته إلى اتخاذ إجراءات صارمة للحد من تفشي مرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وبحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، جاء ذلك خلال الاجتماع التنفيذي لمجلس الدولة الصيني أمس الجمعة، الذي ترأسه لي كه تشيانغ، رئيس مجلس الدولة.

وذكرت الوكالة أن الاجتماع أشار في بيان صدر عقب انتهائه إلى أهمية ضمان إمداد آمن ومستقر للطاقة، وتعزيز نظام الوقاية من الأمراض المعدية والسيطرة عليها.

وأكد على تعزيز عملية مراجعة قانون الوقاية من الأمراض المعدية والسيطرة عليها، مشددا في الوقت ذاته على اتخاذ إجراءات صارمة للحد من تفشي مرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضح أن البلاد سجلت في الآونة الأخيرة حالات إصابة متفرقة وجماعية بالمرض، لافتا إلى أنه يتعين على الآلية المشتركة للوقاية من كوفيد-19 والسيطرة عليه بمجلس الدولة، تعزيز التوجيه والتنسيق لجهود مواجهة المرض على المستوى المحلي.

كما وجه بأهمية اتباع نهج "الكشف والإبلاغ والعزل والعلاج المبكر" بالنسبة للمرض، وبذل المزيد من الجهود لمراقبة انتشار المرض والتحذير منه.

وأفاد بأنه تم بحث تأمين إمدادات الطاقة ومنح الأولوية للوفاء بطلبات المواطنين الخاصة بالتدفئة خلال فصل الشتاء، مع مرور مناطق كبيرة في الصين بموجة انخفاض حاد في درجات الحرارة.

وطالب الجهات المنتجة للغاز والفحم والكهرباء بالتحقيق في الانتهاكات المتعلقة بالأسعار والتعامل معها على الفور.