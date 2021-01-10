صحيفة عبرية: غانتس يخضع لمراقبة وحدة أمنية تابعة لنتنياهو

كشفت صحيفة عبرية النقاب عن خضوع وزير الدفاع الإسرائيلي، الجنرال بيني غانتس، لعملية مراقبة من قبل وحدة أمنية تابعة لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.

وذكرت صحيفة "هاآرتس" العبرية، صباح اليوم الأحد، أن وحدة أمنية تابعة لصالح مكتب نتنياهو تقوم بجمع معلومات عن جيران غانتس، دون معرفة سبب جمع تلك المعلومات، وأن أحد الجيران حينما سأل تم إخباره بأن هذا العمل لصالحه ولصالحهم معا، دون توضيح هويتهم.

ونقلت الصحيفة على لسان آخرين من جيران وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، أن عملية جمع المعلومات بدأت بعد فترة من تولي الأخير وزارة الدفاع، وبأن أفراد الأمن -دون تحديد جهتهمـ قدموا إلى منزله وطلبوا بطاقات الهوية لمن يعيش بداخله، وأرقام هواتفهم وبطاقات مركباتهم، دون أن يوضحوا سبب الطلب، مشيرا إلى أن الزيارة تكررت عدة مرات وليس مرة واحدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن أفراد الأمن طلبوا من الجيران الدخول للمنزل ورؤية ما يمكن رؤيته من منزل غانتس.