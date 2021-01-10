وكالة: اليابانيون يؤيدون إلغاء أو تأجيل الألعاب الأولمبية

كشف استطلاع للرأي أجرته وكالة يابانية للأنباء، اليوم الأحد، عن أن نحو 80 بالمئة من سكان اليابان يرغبون بإلغاء أو تأجيل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المؤجلة هذا العام في ظل تزايد القلق من ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد سريع الانتشار.

وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن وكالة كيودو اليابانية أن نحو 35 بالمئة من المشاركين يؤيدون إلغاء الدورة الأولمبية بينما فضل 44.8 في المئة تأجيل الحدث الرياضي الكبير إلى موعد لاحق.

وأعلنت اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة المنظمة لألعاب طوكيو في نهاية مارس/آذار عن تأجيل الأولمبياد الصيفية إلى تموز/يوليو عام 2021 بسبب الفيروس التاجي.

وكان من المقرر أن تنطلق الدورة في 24 يوليو/ تموز المقبل، على أن تختتم في التاسع من أغسطس/ آب.

وفي ظل تزايد عدد المصابين بالعدوى أعلن رئيس وزراء اليابان يوشيهدي سوجا حالة الطوارئ في منطقة طوكيو الكبرى الخميس الماضي وربما تمتد الطوارئ لتشمل مناطق أخرى من البلاد من أجل احتواء العدوى.