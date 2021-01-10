إيران تكشف عن إجراءاتها حال دخول "العدو" مضيق هرمز وسبب التعبئة البحرية

كشف قائد القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني عن الإجراءات التي ستتبعها بلاده لحظة دخول العدو إلى مضيق هرمز مشيرا إلى القوى الأجنبية التي تحاول زعزعة الأمن في المنطقة وعن سبب التعبئة البحرية في الخليج العربي.

قال قائد القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، الأدميرال رضا تنكسيري، إن الخليج العربي "يحظى بالأمن الكامل وإن كانت هنالك قوة تريد زعزعة الأمن فيه فهي القوات الأجنبية الآتية من أماكن بعيدة".

وفي تصريحات أطلقها تنكسيري لإحدى قنوات التلفزيون الإيراني، نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية "فارس" كشف عن الإجراءات التي ستحدث في حال دخول "العدو" إلى مضيق هرمز.

وقال تنكسيري إنه "حينما يدخل العدو عبر مضيق هرمز نقوم برصده وتنفيذ قانون التحكم بالنطاق ولن يدخل مياهنا أساسا ويكون تحت رصدنا الاستخباري له حتى خروجه".

واعتبر تنكسيري في تصريحاته أنه كلما تقوم بلاده بتنفيذ مناورات "يرى عدونا قدراتنا الصاروخية والبحرية مما يشكل عامل ردع له"، على حد وصفه.

وبين تنكشيري أن الرد على العدو لا يجب أن يكون فقط سياسيا بل من خلال "الاصطفاف" أمامه وأنه لو "اصطففنا أمام العدو وأتينا بقدرات أكبر منه إلى الساحة فإن ذلك سيؤدي إلى تراجعه وينبغي ألا نتصور بأننا يمكننا فرض التراجع على العدو من الناحية السياسية".

وأشار قائد القوة البحرية إلى أن المناورات والاستعدادات التي تقوم بها بلاده مؤثرة مبينا أنها هي التي أبعدت "شبح الحرب عن البلاد".

وأكد تنكسيري إن الأمريكيين فشلوا في "استراتيجية زعزعة الأمن" في منطقة الخليج، مشددا على ضرورة مغادرتها (أمريكا) المنطقة وأنه "لا سبيل أمامها سوى ذلك".

وحول احتمال وجود مواجهة عسكرية بين بلاده وأمريكا، قال القائد الإيراني: "إننا نعتبر الحرب أمام الأمريكيين حربا غير متماثلة وغير متناظرة ولهذا السبب فقد قمنا بتشكيل التعبئة البحرية".

وبين قائد القوة البحرية أن بلاده نظمت "538 مجموعة من التعبئة البحرية بحيث إن 40 زورقا تشكل مجموعة واحدة وكذلك 10 لنشات تشكل مجموعة بحرية واحدة".

وأضاف تنكسيري: "إن لنا الآن 13 ألفا و584 قطعة ولنشا وزورقا في إطار التعبئة البحرية".

يذكر أن الجيش الإيراني، أعلن اليوم الأحد، عن مناورات عسكرية في جنوب شرق البلاد قريبا.

وقال قائد القوة البرية في الجيش الإيراني العميد كيومرث حيدري، إن القوات الإيرانية "ستقيم قريباً مناورات عسكرية في جنوب شرق البلاد"، داعيا" الأعداء أن يعلموا أن اليد موجودة على الزناد وسنجتث كل عدو يفكر بالاعتداء علينا".

وشهدت إيران يوم الخميس الماضي، المرحلة الثانية من مناورات بحرية الحرس الثوري الإيراني قرب ميناء عسلوية في مياه الخليج.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، إن "قوات الباسيج في بحرية الحرس الثوري الإيراني نفذت عرضا بمشاركة 700 قارب في مياه الخليج بمناسبة ذكرى اغتيال قاسم سليماني وبحضور قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي، ورئيس بحرية الحرس رضا تنكسيري".