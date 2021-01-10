بعد هجوم الكونغرس... البابا فرانسيس يوجه رسالة للسلطات والشعب الأمريكي

أدان البابا فرنسيس أعمال العنف التي وقعت هذا الأسبوع خلال أحداث الكابيتول هيل في واشنطن ودعا السلطات الأمريكية والشعب الأمريكي إلى تحمل المسؤولية.

وقال البابا اليوم الأحد من مكتبة القصر الرسولي في الفاتيكان:

"أبعث بتحياتي القلبية إلى الشعب الأمريكي الذي صُدم بالهجوم الأخير على الكونغرس. أصلي من أجل أولئك الذين لقوا حتفهم في هذه اللحظات المأساوية، هناك خمسة منهم. وأؤكد أن العنف دائمًا ما يدمر الذات. لا يمكن كسب أي شيء من خلال العنف، ولكن ضاع الكثير".

وأضاف البابا فرانسيس: "إنني أحث سلطات الدولة وجميع السكان على الحفاظ على شعور عال بالمسؤولية من أجل تهدئة الأرواح وتعزيز المصالحة الوطنية وحماية القيم الديمقراطية المتجذرة في المجتمع الأمريكي".

واقتحم أنصار الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب يوم الأربعاء الماضي مبنى الكابيتول بعد وقت قصير من التجمع الذي تحدث فيه. في حديثه إلى الحشد، قال ترامب إنه سيذهب معهم إلى مبنى الكابيتول. وأدت أعمال الشغب إلى تأخير موافقة الكونغرس على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. على هذه الخلفية، دعا القادة الديمقراطيون في مجلس الشيوخ إلى عزل ترامب.

وتسببت هذه الأعمال التخريبية، في مقتل ثلاثة من المتظاهرين، وامرأة بطلق ناري خلال الاشتباكات مع رجال الأمن، وضابط شرطة بالكونغرس، كما تم اعتقال 52 شخصا من الذين اقتحموا المبنى.