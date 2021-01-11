خبراء الصحة العالمية يتوجهون إلى الصين في مهمة طال انتظارها

أعلنت السلطات الصينية أن عشرة علماء منظمة الصحة العالمية سيتوجهون إلى الصين الخميس المقبل، للتحقيق في منشأ "كوفيد-19"، بعد أكثر من عام من انتشار الجائحة ووسط اتهامات بأن بكين أجلت التحقيق.

وقالت لجنة الصحة الوطنية الصينية في بيان، إن فريق منظمة الصحة العالمية "سيجري تعاونا بحثيا مشتركا بشأن منشأ "كوفيد-19" مع العلماء الصينيين".

ومن المتوقع أن يلتزم فريق خبراء منظمة الصحة العالمية بالحجر الصحي لمدة أسبوعين عند وصولهم إلى الصين، كما من المخطط أن يزور الخبراء مدينة ووهان التي ظهر فيها الفيروس المميت لأول مرة في أواخر العام الماضي.

في وقت سابق، أعلنت الصين أنها تواصل التحضيرات لزيارة لبعثة منظمة الصحة الدولية إلى ووهان للتحقيق في منشأ فيروس كورونا، في أعقاب توبيخ نادر من نوعه من المنظمة الدولية على خلفية تأخر الزيارة المقررة منذ وقت طويل.