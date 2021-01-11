مطاردة مؤيدي ترامب تستمر على مواقع التواصل... والشركات تحجب منصة "بارلر"

أظهرت مواقع التتبع أن الشبكة الاجتماعية المحافظة "بارلر" (Parler) أُجبرت على عدم الاتصال بالإنترنت يوم الاثنين، بعد أن حذرت أمازون من أن الشركة ستفقد الوصول إلى خوادمها لفشلها في مراقبة المحتوى العنيف بشكل صحيح.

ارتفعت شعبية الموقع (بارلر) في الأسابيع الأخيرة، ليصبح التطبيق المجاني الأول في متجر تطبيقات "أبل" بعد أن حظر موقع تويتر الأكبر بكثير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفق ما ذكره موقع "نيوز ياهو".

وانتشرت رسائل الدعم لحادثة يوم الأربعاء في واشنطن العاصمة، إلى جانب الدعوات إلى مظاهرات جديدة، على المنصة، مما دفع شركة غوغل إلى إزالتها من متجر التطبيقات الخاص بها يوم الجمعة، تلتها شركة آبل يوم السبت.

وأكدت أمازون بعد ذلك أنها ستعلق المنصة من خدمات الاستضافة السحابية الخاصة بسبب سماحها بـ "التهديدات بالعنف".

في رسالة إلى مالكي بارلر، قالت شركة الويب العملاقة إنها ستعلق الخدمة بحلول الساعة 11:59 مساءً يوم الأحد (07:59 بتوقيت جرينتش الإثنين).

وأظهرت مواقع التتبع أن بارلر أصبحت في وضع عدم الاتصال بعد منتصف الليل بقليل، ما يشير إلى أن مالكيها لم يتمكنوا من العثور على شريك استضافة جديد.

وفي سلسلة من المنشورات على بارلر (Parler) يوم السبت، قال الرئيس التنفيذي جون ماتزي إن الموقع سيتعطل في اليوم التالي، واتهم عمالقة التكنولوجيا بـ "الحرب على حرية التعبير".

وقال: "لن ينتصروا! نحن آخر أمل للعالم في حرية التعبير وحرية المعلومات".

ولم يرد بارلر على طلب من وكالة فرانس برس للتعليق.

الشبكة الاجتماعية (بارلر)، التي تم إطلاقها في عام 2018، تعمل إلى حد كبير مثل تويتر، حيث يمكن للأشخاص متابعتها.

في أيامها الأولى، اجتذبت المنصة عددا من المستخدمين المحافظين أو حتى اليمين المتطرف.

لكنها تجتذب الآن العديد من الأصوات الجمهورية التقليدية.

يمتلك شون هانيتي، نجم قناة فوكس نيوز، 7.6 مليون متابع، بينما يمتلك زميله تاكر كارلسون 4.4 مليون متابع.

وليس من المعروف إن كان ترامب لديه ملف تعريف بارلر.

كان نمو بارلر الأخير مشحونًا بشكل كبير بعد أعمال العنف التي وقعت الأسبوع الماضي في العاصمة حيث تدفق المستخدمون الجدد، الغاضبون من حظر تويتر على ترامب، على التطبيق للمطالبة باحتجاجات جديدة.