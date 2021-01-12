الاتحاد الأوروبي يطالب إيران بالعدول عن تخصيب اليورانيوم ودعم الدبلوماسية

صرح الاتحاد الأوروبي في بيان له، اليوم الثلاثاء، أنه يتعين على إيران العدول عن قرار تخصيب اليورانيوم إلى مستويات نقاء أعلى، وإعطاء الدبلوماسية الدولية فرصة لإنقاذ الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

وأضافت حكومات دول الاتحاد الأوروبي، وعددها 27، في البيان الذي نقلته وكالة "رويترز": "شروع إيران في تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 20 بالمئة في منشأة فوردو لتخصيب الوقود تحت الأرض... تطور في غاية الخطورة ومبعث قلق شديد".

وأضاف البيان "يهدد الإجراء الإيراني في هذه المرحلة الحرجة أيضا بتقويض الجهود الرامية إلى البناء على العملية الدبلوماسية القائمة".

وأكمل الاتحاد الأوروبي قائلا "نحث إيران على الامتناع عن المزيد من التصعيد والعدول عن هذا العمل دون تأخير".

وبدأت إيران الأسبوع الماضي تنفيذ خططها لتخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 20 بالمئة في منشأة فوردرو النووية تحت الأرض، وهو مستوى كانت قد بلغته قبل إبرام الاتفاق مع قوى عالمية لاحتواء طموحاتها النووية.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لوكالة "رويترز" أمس الاثنين إن "أمام القوى العالمية وإيران أسابيع، وليس أشهرا، لإنقاذ الاتفاق النووي، بمجرد أن يتولى الرئيس الأمريكي المنتحب جو بايدن السلطة يوم 20 يناير/كانون الثاني".

وكان البرلمان الإيراني قد صوت لصالح إلزام الحكومة برفع نسبة تخصيب اليورانيوم، في تطور جديد يلي قرار إيران السابق بتخفيف التزاماتها ضمن الاتفاق النووي لعام 2015 ردا على الانسحاب الأمريكي منه عام 2018.