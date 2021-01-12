مسؤول: إسرائيل تتوقع بدء تطعيم الأطفال فوق 12 عاما ضد كورونا بحلول مارس

قال مسؤول صحي كبير، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل قد تدرج الأطفال الذين تزيد أعمارهم على 12 عاما ضمن الفئات التي تتلقى اللقاح المضاد لمرض كوفيد-19 في غضون الشهرين المقبلين، إذا خلصت الأبحاث إلى أن هذا آمن.

وتمضي وتيرة برنامج التطعيم في إسرائيل بمعدل قياسي عالمي، وتقول إنها تسعى لتطعيم خمسة ملايين من السكان البالغ عددهم تسعة ملايين نسمة بجرعة واحدة من اللقاح أو بالجرعتين وإعادة فتح الاقتصاد بحلول منتصف مارس/ آذار.

وتوقع نحمان آش، المنسق الوطني المكلف بملف جائحة كورونا أن تؤكد الأبحاث الدوائية إمكانية خفض الحد الأدنى للسن المؤهل للتطعيم من 16 إلى 12، فضلا عن موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بحلول مارس.

وقال لإذاعة "103 إف إم" "عدم تطعيم الأطفال دون 16 عاما في الوقت الراهن أمر مقلق بالتأكيد، فيما يتعلق بالقدرة على تحقيق المناعة المجتمعية. أعتقد أنه في غضون شهر آخر أو اثنين، ستكون هناك فئة أخرى- من هم في سن 12 عاما أو أكبر- يمكن تطعيمها".

ووفقا لبيانات المكتب المركزي للإحصاء، تمثل الشريحة العمرية بين 12 و16 عاما نحو 7.75 في المئة من سكان إسرائيل، بحسب ما نقلت "رويترز".

ويعتبر معدل توزيع التطعيمات في إسرائيل حتى الآن هو الأسرع مقارنة ببقية دول العالم، حسبما ذكر موقع "عالمنا بالأرقام" الذي تديره منظمة "أوكسفورد مارتن سكول" البحثية.

وتأتي الإمارات في المرتبة الثانية بعد إسرائيل، والتي قامت بتطعيم عشرة في المئة من سكانها بحلول اليوم الأحد، تليها البحرين بنسبة خمسة في المئة ثم الولايات المتحدة بنسبة اثنين في المئة.