رئيس الموساد يطلع على "معلومات سرية لإرباك إيران وعرقلة إدارة بايدن"

وعقد الاجتماع في أحد المطاعم بالعاصمة الأمريكية، تمهيدا لخطاب من المقرر أن يلقيه الوزير بومبيو لاحقا اليوم بخصوص إيران، بحسب موقع هيئة البث الإسرائيلية "مكان".

وذكرت الهيئة أنه من المتوقع أن يكشف بومبيو في خطابه النقاب عن معلومات استخباراتية تخص العلاقات بين إيران وأحد كبار تنظيم "القاعدة" الإرهابي أبو محمد المصري - الذي تمت تصفيته في طهران مطلع شهر أغسطس/ آب الماضي في طهران،

ويشير الموقع إلى أن إماطة اللثام عن هذه المعلومات السرية تهدف إرباك إيران ووضع العراقيل أمام إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن لاستئناف المفاوضات مع إيران حول الاتفاق النووي.

وانتقد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو السلطات الإيرانية بعد أن هدد عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، أحمد فراهاني، بطرد المفتشين الدوليين ما لم يتم رفع العقوبات عن إيران.

وفي رده على تصريحات فراهاني، قال بومبيو إن "النظام الإيراني يستخدم من جديد برنامجه النووي لابتزاز المجتمع الدولي وتهديد الأمن الإقليمي"، مضيفا أنه "لا ينبغي السماح للدولة الراعية الأولى للإرهاب في العالم بتخصيب اليورانيوم بأي مستوى".

وأشار إلى أن "التزامات إيران ضمن معاهدة منع الانتشار النووي تفرض عليها السماح بتواجد مفتشي وكالة الطاقة الذرية".

وكان فراهاني أكد يوم السبت أنه سيتم إخراج المفتشين الدوليين وإيقاف العمل بالبروتوكول الإضافي، بحلول الـ21 من فبراير، ما لم يتم رفع العقوبات عن إيران.

ولفت إلى أن هذا القرار سينفذ في فبراير المقبل، في حال "عدم رفع العقوبات المالية، والمصرفية، والنفطية عن إيران"، مؤكدا أن "هذا قانون من البرلمان، والحكومة ملزمة بتنفيذه".

جدير بالذكر أن إيران بدأت عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 20%، يوم الاثنين الماضي، كجزء من خطة التحرك الاستراتيجية الإيرانية للتصدي للعقوبات الخارجية، التي وافق عليها البرلمان في ديسمبر 2020.