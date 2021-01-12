7ملايين دولار... مكافأة أمريكية مقابل معلومات عن القيادي عبد الرحمن المغربي

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على اثنين من قادة تنظيم "القاعدة" في إيران وثلاثة من قادة كتائبها الكردية.

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي في نادي الصحاف الوطني في واشنطن، اليوم الثلاثاء "نعلن اليوم فرض عقوبات على قياديين في القاعدة: السلطان يوسف حسن العارف ومحمد أباتي. ويعرف أيضا باسم عبد الرحمن المغربي. كما أعلن إدراج ثلاثة قياديين في كتائب كردية تابعة للقاعدة".

وأضاف بومبيو "أعلن عن جائزة تصل إلى 7 ملايين دولار ... مقابل الحصول على معلومات تؤدي إلى تحديد موقع المغربي أو تحديد هويته".

وتابع بومبيو أن الكتائب الكردية التابعة لتنظيم "القاعدة" تنشط على الحدود الإيرانية العراقية.

وأكد مقتل الرجل الثاني في تنظيم "القاعدة" الإرهابي محمد المصري، المطلوب، لقتله أمريكيين في تفجيرات السفارتين الأمريكييتين في أفريقيا عام 1998 وفي إيران.

كما قال بومبيو إن تنظيم "القاعدة" الإرهابي أصبح لديه وطن جديد هو إيران، مشيرا إلى أن نواب أيمن الظواهري موجودون حاليا هناك "إيران باتت مركزا لتنظيم القاعدة" دون أن يقدم تفاصيل أو أدلة دامغة على ذلك.

وأشار إلى أن "وجود المصري في إيران لم يكن مفاجئا، ووجوده داخل إيران يشير إلى سبب وجودنا هنا اليوم ... القاعدة لديها وطن جديد هو جمهورية إيران الإسلامية"، موضحا أن "القاعدة أقامت مركزا لقيادتها في طهران ونواب أيمن الظواهري موجودون هناك حاليا".