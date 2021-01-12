بومبيو: إيران أصبحت الوطن الجديد لتنظيم "القاعدة"

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، إن تنظيم "القاعدة" الإرهابي أصبح لديه وطن جديد هو إيران، مشيرا إلى أن نواب أيمن الظواهري متواجدون حاليا هناك.

وأضاف بومبيو في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الثلاثاء، أن "إيران باتت مركزا لتنظيم القاعدة دون أن يقدم تفاصيل أو أدلة دامغة على ذلك".

وأكد مقتل الرجل الثاني في تنظيم "القاعدة" الإرهابي محمد المصري، المطلوب لقتله أمريكيين في تفجيرات السفارتين الأمريكييتين في أفريقيا عام 1998 في إيران.

وأشار إلى أن "وجود المصري في إيران لم يكن مفاجئا".

وتابع قائلا "وجوده داخل إيران يشير إلى سبب وجودنا هنا اليوم ... القاعدة لديه وطن جديد هو جمهورية إيران الإسلامية".

وأوضح أن "القاعدة أقامت مركزا لقيادتها في طهران ونواب أيمن الظواهري موجودون هناك حاليا".

وأفاد بأن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 2 من قادة "القاعدة" المتمركزين في إيران، و3 من قادة كتائب التنظيم الكردية.

كما أعلن عن مكافأة تصل إلى 7 ملايين دولار مقابل تزويدها بمعلومات تسهم في تحديد موقع وجود القيادي في التنظيم، المعروف بلقب عبد الرحمن المغربي، الذي قال إنه حاليا في إيران.