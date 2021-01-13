بريطانيا تستعين بالفنادق لتعافي المصابين بـ"كوفيد 19"

قال وزير الصحة البريطاني، اليوم الأربعاء، إن المرضى الذين لا يحتاجون للرعاية بالمستشفيات يمكن نقلهم إلى الفنادق في إطار خطة بديلة لاستيعاب مرضى "كوفيد-19" لم تطبقها الحكومة بعد.

وقال الوزير مات هانكوك لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "من الواضح أن هذه ستكون خطة بديلة أخرى... ندرس كل الخيارات".

وأضاف: "هذا الأمر يتعلق بالمرضى الذين تلقوا العلاج بالمستشفيات والذين لم يعودوا بحاجة للرعاية الكاملة لكنهم غير جاهزين بعد للعودة لمنازلهم"، بحسب ما نقلت "رويترز".

يذكر بأن رئيس الوزراء بوريس جونسون كان قد حذر، في وقت سابق، من أن بلاده تمر بلحظة محفوفة بالمخاطر في مواجهة جائحة "كوفيد 19"، منوها بأنها باتت تعاني نقصا في إمدادات الأكسجين في بعض الأماكن.

وقال جونسون إنه "سباق مع الزمن، لأننا نستطيع جميعا أن نرى التهديد الذي تواجهه خدمة الصحة الوطنية، والضغط الذي تتعرض له، والطلب على وحدات العناية المركزة، والضغط على أجهزة التنفس الاصطناعي، وحتى نقص الأكسجين في بعض الأماكن".

ولفت إلى أن ما يقرب من 40% ممن أعمارهم فوق 80 عاما في البلاد قد تم تطعيمهم بالفعل، بالإضافة إلى 23% من المسنين المقيمين في دور الرعاية.