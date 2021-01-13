أفريقيا الوسطى... قوات حكومية تصد هجوما لجماعات متمردة استهدفت العاصمة

أعلن رئيس وزراء جمهورية أفريقيا الوسطى، فيرمين نجريبادا، اليوم الأربعاء، أن القوات الحكومية تمكنت من صد هجوم الجماعات المتمردة في جمهورية أفريقيا الوسطى التي قامت بمهاجمة مناطق في العاصمة بانغي.

موسكو - سبوتنيك. وكتب نجريبادا على "فيسبوك" بأنه: "في وقت مبكر من الصباح، راقبنا محاولات من قبل مهاجمين لدخول بانغي في عدة اتجاهات... تم طرد قوات كبيرة من المهاجمين الذين حاولوا الاستيلاء على بانغي".

وطالب نجريبادا المواطنين بالالتزام بالهدوء وشدد على أنه يتم عمل كل شيء لضمان سلامة المواطنين والوطن.

وقال بأن: "تمشيط المناطق التي حاول (المهاجمون) من خلالها دخول المدينة، مستمر".

وفي 27 كانون الأول/ ديسمبر، شهدت جمهورية أفريقيا الوسطى انتخابات الرئيس ونواب البرلمان، لأفقر البلدان وأكثرها عدم استقرار في أفريقيا، حيث ترشح 17 شخصاً لمنصب رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، بمن فيهم الرئيس الحالي فوستين أرانج تواديرا، الذي ترشح لولاية ثانية. وكانت نسبة المشاركة تزيد قليلاً عن 76بالمئة.

ووفقا للجنة الوطنية للانتخابات، فاز رئيس الدولة الحالي تواديرا بنسبة 53.9 بالمئة من الأصوات، ومن المقرر إعلان النتائج النهائية للانتخابات من قبل المحكمة الدستورية.