أفضل أدوات النجاة وقت الزوابع موجودة في حوزة الجيش الروسي

وجدت صحيفة إسبانية ما يمكن بل يجب أن يساعد الإسبانيين على مكافحة الثلج في ظل البرد القارس.

ورأى كثيرون من سكان المدن الإسبانية أنه من الضروري أن يملكوا أداة لمكافحة الثلج بعد أن ا جتاحت عاصفة "فيلومينا" الثلجية وسط بلادهم . ووجدوا أن المجرفة التي يستعملونها أثناء العمل في بساتينهم لا تصلح لجرف الثلج.

وقالت صحيفة "إل موندو" إنها عثرت على الأداة المناسبة لمكافحة الثلج وهي مجرفة الجيش الروسي "إم بي إل-50" المخصصة لأعمال الحفر في التربة المتجمدة.

وحصل الجيش الروسي على هذه المجرفة في القرن الـ19. ولأن مجرفة "إم بي إل-50" أداة مثالية لمكافحة الثلج والجليد، فإن الجيش الروسي يستمر في استعمالها لاسيما وأنها أصبحت سلاحا مثاليا للمعركة التلاحمية. ويمكن استخدامها أيضا لقطع الأشجار.

وأقبلت الدول الغربية على تصنيع هذه المجرفة في نهاية القرن الـ20. ويبلغ ثمنها نحو 30 يورو. وتنتج الصين نسختها المتميزة من مجرفة "إم بي إل-50". وتتميز المجرفة الصينية بتنوع الوظائف. فمثلا، يمكن استخدامها كالمطرقة. إلا أن تنوع الوظائف يجعل النسخة الصينية أغلى من مجرفة "إم بي إل-50" الكلاسيكية.