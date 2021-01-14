تركيا: التراجع عن شراء أنظمة الدفاع الصاروخية الروسية أمر صعب للغاية

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، عن استحالة تخلي القوات الدفاعية عن المنظومات الصاروخية الروسية "إس 400"، والتي تم استيرادها بعد الاتفاق مع روسيا.

ونقلت وكالة "رويترز" تصريحات ​وزير الدفاع التركي،​ ​خلوصي أكار​، الذي قال إن "تراجع بلاده عن شراء أنظمة الدفاع الصاروخي الروسية "إس-400" بغاية الصعوبة".

وأعرب أكار عن أمله في حل الخلاف مع ​واشنطن​ بشأن هذه القضية بالحوار، مؤكداً أن "​تركيا​ تجري محادثات مع ​روسيا​ للحصول على شحنة جديدة من أنظمة الدفاع الصاروخية "إس-400".

وبدأت عمليات تسليم أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس-400" الحديثة، والتي تسببت في أزمة في علاقات بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية، منتصف تموز/ يوليو 2019. وطالبت واشنطن بالتخلي عن هذه الصفقة مقابل شراء مجموعة باتريوت الأمريكية، مهددة بتأخير أو حتى إلغاء بيع أحدث مقاتلات "إف-35 " لها، بالإضافة إلى فرض عقوبات عليها.

وتكرر تركيا التأكيد أن تجربتها لمنظومة الدفاع الجوي الروسية، إس-400، لا تتعارض مع التزاماتها كعضو ضمن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، داعية الدول الحليفة لاقتراح بدائل لتوفيق المنظومة مع أسلحة الحلف.

وفرضت ​الولايات المتحدة​، الشهر الماضي، ​عقوبات​ استهدفت هيئة الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها ​إسماعيل دمير​ وثلاثة موظفين آخرين بعد شراء الهيئة ​منظومة​ "إس-400".