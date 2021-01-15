تحذيرات من توابع "قوية" محتملة بعد زلزال إندونيسيا

قال رئيس وكالة الأرصاد الجوية والجيوفيزياء في إندونيسيا إن توابع قوية قد تعقب زلزالا بقوة 6.2 درجة ضرب جزيرة سولاويسي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة.

وأضاف دويكوريتا كارناواتي خلال مؤتمر صحفي أن ما لا يقل عن 26 تابعا وقعوا بعد زلزالين قويين في المنطقة منذ بعد ظهر أمس الخميس، بحسب رويترز.

LOOK: Rescuers search for survivors at the Mitra Manakarra hospital in Mamuju city on January 15, where as many as 20 patients and staff are trapped beneath the rubble after a 6.2-magnitude earthquake rocked Indonesia's Sulawesi island. | 📷 Firdaus/AFP pic.twitter.com/Fd0aYyFkpS — Inquirer (@inquirerdotnet) January 15, 2021

ولقي سبعة أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب أكثر من 600 وتشرد الآلاف جراء سلسلة من الهزات في المنطقة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

Gempa bumi mengguncang wilayah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) dengan magnitudo 6,2 pada Jumat (15/1) sekitar pukul 01.28 WIB dini hari. Gempa tersebut mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. pic.twitter.com/170RnUrlUC — Jawa Pos (@jawapos) January 15, 2021

يشار إلى أنه في 2004، قبالة الساحل الغربي لجزيرة سومطرة الإندونيسية، وقع الزلزال الأقوى في العالم خلال السنوات الخمسين الأخيرة حيث بلغت قوته 9.1 درجة، والذي نجم عنه موجة تسونامي أودت بحياة مئات الآلاف من الأشخاص في 12 بلدا مطلا على المحيط الهندي.