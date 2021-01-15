لافروف يبحث مع نظيره الأذربيجاني نتائج لقاء قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا

بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، مع وزير الخارجية الأذربيجاني، جيهون بيراموف، عبر الهاتف، نتائج قمة قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا، في 11 كانون الثاني/ يناير في موسكو.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "بحث وزيرا الخارجية نتائج قمة قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا في 11 كانون الثاني/ يناير 2021 في موسكو، وتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها على أعلى مستوى، بما في ذلك تلك المتعلقة بحل القضايا الإنسانية، وإطلاق عملية فك القيود الاقتصادية وفي مجال النقل في الإقليم".

كما بحث الطرفان عددا من قضايا الساعة الخاصة بالتعاون الثنائي والأجندة الدولية.

يذكر أنه في 11 كانون الثاني/ يناير، عقب محادثات بين قادة أذربيجان وأرمينيا وروسيا ، إلهام علييف ونيكول باشينيان وفلاديمير بوتين، أعلن الرئيس الروسي عن إنشاء مجموعة عمل برئاسة نواب رؤساء وزراء الدول الثلاث، ومن المقرر أن تقدم مجموعة العمل خططًا لتطوير قره باغ في المستقبل القريب.

ومن الجدير بذكره أيضا، أن أرمينيا وأذربيجان وقعتا برعاية روسيا، اتفاقا لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، دخل حيز التنفيذ في الـ10 من تشرين الثاني /نوفمبر 2020، وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني، إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف شامل لإطلاق النار في قره باغ.