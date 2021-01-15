بريطانيا تدعو روسيا إلى إعادة النظر بقرار الانسحاب من معاهدة "الأجواء المفتوحة"

أعربت وزارة الخارجية البريطانية عن خيبة أملها من إطلاق روسيا إجراءات الانسحاب من معاهدة "الأجواء المفتوحة" وتحثها على إعادة النظر بقرار الانسحاب.

لندن - سبوتنيك. وقال ممثل وزارة الخارجية لوكالة "سبوتنيك" إن "المملكة المتحدة تشعر بخيبة أمل إزاء قرار روسيا إطلاق إجراءات الانسحاب من معاهدة الأجواء المفتوحة بعد فترة طويلة من عدم الامتثال لها".

وأضاف، أن "المعاهدة تقدم مساهمة قيمة للأمن الأوروبي من خلال توفير قدر أكبر من الشفافية العسكرية والثقة بين الدول"، مشيرا إلى أن"بريطانيا تدعو روسيا إلى إعادة النظر في قرارها والعودة إلى الامتثال الكامل للمعاهدة والعمل البناء مع الأطراف الأخرى فيها".

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية إطلاق إجراءات الانسحاب من معاهدة "الأجواء المفتوحة"، مشيرة إلى أنه بعد انسحاب الولايات المتحدة من المعاهدة، "اختل توازن مصالح الدول المشاركة الذي تم التوصل إليه عند إبرام المعاهدة"، ولم يدعم شركاء موسكو في المعاهدة المقترحات الروسية للحفاظ على قابليتها للتطبيق في الظروف الجديدة.

وتم التوقيع على المعاهدة عام 1992، وأصبحت واحدة من تدابير بناء الثقة في أوروبا بعد الحرب الباردة، والتي سمحت للدول الأعضاء بجمع المعلومات حول القوات والأنشطة العسكرية لبعضها البعض.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو/آيار الماضي انسحاب بلاده من المعاهدة، متذرعا بـ"تكرار الانتهاكات الروسية، واستخدام المعاهدة أداة للضغط العسكري" فيما نفت روسيا مرارا مزاعم الولايات المتحدة بانتهاك المعاهدة.